Liverani idea del Cagliari, Meluso a TMW: "Potrebbe avere opportunità"

Fabio Liverani è un'idea del Cagliari per la prossima stagione. Nel caso in cui una big dovesse puntare in estate su Rolando Maran, la società sarda avvierebbe contatti ufficiali per l'ingaggio dell'attuale tecnico del Lecce. "Io cerco sempre di guardare al presente, con un occhio al futuro - ha detto ai nostri microfoni Mauro Maluso, direttore sportivo dei giallorossi -. Con il presidente siamo in grande sintonia. Non sono argomenti che affrontiamo, ma è evidente che io e il presidente guardiamo sia al giorno dopo che al futuro. Conosciamo il valore del nostro allenatore, potrebbe avere delle opportunità più importanti della nostra. Ma troviamo bene insieme, siamo in sintonia. E oggi pensiamo a fare bene, non ad altro”.

