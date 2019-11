© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, è tornato sul comportamento di Gianluca Lapadula nella sfida contro la Sampdoria, con un gesto di stizza per il cambio. "A Genova voleva restare in campo, era motivato dal gol. Non è successo nulla. Quando un giocatore reagisce per questi motivi e in maniera educata, resto sereno. Non sono affatto permaloso".