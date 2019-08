Liverani: "Non compriamo tanto per farlo. Possiamo anche restare così"

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha presentato la sfida di domani contro l'Hellas Verona in conferenza stampa, parlando anche del mercato giallorosso: "Abbiamo condiviso tutti una linea comune. A maggio ci siamo detti di puntare su calciatori di categoria, di esperienza per dare anche un patrimonio alla società. Fin qui ci siamo riusciti. Non compreremo tanto per farlo, se non troviamo chi può aiutarci resteremo così fino a gennaio".