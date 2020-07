Liverani sull'azione del 3-2: "Vorrei vedere il possibile rigore. Ne ho visti dare per molto meno"

Fabio Liverani, commentando la sconfitta di Bologna a DAZN, si lancia anche in un'analisi sul mancato rigore che ha poi portato al 3-2 finale: "Vorrei rivedere l'episodio del rigore prima del 3-2... È veramente un dispiacere, siamo all'undicesima partita in 33 giorni, e non abbiamo la rosa per farlo. Ringrazio chi gioca con infiltrazioni e dolori, ma davanti non posso cambiare nulla. Loro mettono Santander, Orsolini e Sansone: questa differenza è troppo abissale. Ci giochiamo molto e ho visto rigori dati per molto meno e andava rivisto, come minimo. La stagione è un po' così, di episodi non ce ne capitano molti a favore".