Liverani, una carriera in crescendo: dal Genoa alla doppia promozione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una carriera in crescendo quella di Fabio Liverani. Iniziata nel 2013 alla guida del Genoa, dove durò appena sette gare vincendone una soltanto (un 3-0 nel derby contro la Sampdoria che resta comunque nella memoria), con un passaggio in Inghilterra al Leyton Orient dove restò da dicembre a maggio prima di essere esonerato per la seconda volta, e poi il ritorno in Italia per compiere il primo miracolo della sua giovane carriera.

Nel marzo 2017 Liverani viene infatti chiamato da una Ternana sull’orlo del baratro e in appena 13 gare la risolleva garantendole un altro anno di Serie B: media di 2 punti a partita, appena tre sconfitte e due pareggi e per il resto soltanto vittorie grazie a quello che diventerà ben presto il suo marchi di fabbrica ovvero il 4-3-1-2 e a un gioco offensivo, divertente ed efficace. Non basta però la salvezza a garantirgli la permanenza in Umbria e così a settembre, da svincolato, accetta la chiamata del Lecce che gli chiede di riportarlo in Serie B dopo tante amarezze.

Il resto è storia nota con il Lecce che chiude al primo posto, con quattro punti di vantaggio sul Catania, nel Girone C della terza serie e poi con il secondo posto, dietro il Brescia, in Serie B. In 75 gare sulla panchina salentina Liverani ha tenuto una media altissima di 1,89 punti a partita grazie a ben 41 vittorie (solo 15 le sconfitte, in pratica una ogni cinque gare giocate). Il gioco, la capacità di ridare fiducia ad alcuni giocatori (si pensi a Tabanelli, Falco, La Mantia) che sembravano non riuscire a sbocciare, la decisione di puntare forte su Mancosu come trequartista (ripagata da ben 13 reti) e la capacità di dare un gioco preciso, organizzato alla squadra, hanno permesso a Liverani di togliersi una doppia soddisfazione e tornare in Serie A dalla porta principale pronto questa volta a stupire tutti e riallacciare il filo con la massima serie interrotto bruscamente a inizio carriera con l’esonero da parte del Genoa.