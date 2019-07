Liverani: "Yilmaz è un'idea, ma abbiamo alternative. Serve attaccante top"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato a Sky Sport dell'interesse del club giallorosso per l'attaccante Burak Yilmaz: "Nelle riflessioni fatte insieme a ds e società, l'idea condivisa da tutti è che per completare l'attacco manchi un profilo che possa garantire dei gol importanti. Yilmaz è un'idea ma seguiamo anche altri nomi. Lo sforzo maggiore sul mercato e gran parte del budget andranno su questo obiettivo. Per il resto, crediamo di poter colmare qualche distanza in fase di non possesso e in difesa attraverso l'organizzazione e l'entusiasmo, ma in avanti servono i gol di giocatori di qualità".