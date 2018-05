Liverpol, Klopp: "Odio il risultato, meritavamo il punto"

Risultato finale: Chelsea-Liverpool 1-0

"Odio il risultato, ma la performance è stata sufficientemente buona per ottenere un buon punto". Questa l'amara analisi dopo il ko di Stamford Bridge contro il Chelsea di Jurgen Klopp, manager del Liverpool, che ai microfoni di BBC Sport prosegue così il discorso: "E' chiaro che contro il Chelsea devi evitare che arrivino troppi cross, ma alla fine è arrivato quello difficile da marcare per Giroud e sono andati in vantaggio. Il Chelsea è stato forte, ma abbiamo fatto bene e abbiamo avuto alcuni bei momenti. Anche se non siamo stati abbastanza cinici. La performance è stata ok, ma il risultato era esattamente l'opposto di quello che volevamo".