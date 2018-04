Liverpool 5, Roma 2: reds vicini alla finale, servirà un'altra epica rimonta

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina con un risultato pesante, ma che poteva essere decisamente peggiore, la gara di andata della doppia sfida tra Roma e Liverpool giocato ad Anfield stasera: i Reds si avvicinano alla finale grazie ad una prova strepitosa di Salah, che sblocca la sfida, raddoppia e serve a Firmino e Sané i palloni di tre e quattro a zero. L'incubo giallorosso continua con il colpo di testa del brasiliano, che su cross corner fa pokerissimo: la Roma si scuota però, insospettabilmente, nei dieci minuti finali. Dzeko accorcia su dormita di Lovren, poi Perotti fa 5-2 su calcio di rigore concesso per mano di Milner su tiro di Nainggolan. E' un finale duro, ma che lascia qualche speranza in vista del ritorno all'Olimpico, dove servirà una nuova impresa ed una Roma ben diversa da quella vista stasera.

CLICCA QUI per rileggere la diretta testuale di Liverpool-Roma