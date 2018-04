Liverpool, accertamenti in ospedale per Mané: Roma a rischio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dall'Inghilterra arrivano buone notizie per la Roma e Di Francesco, che potrebbero non ritrovarsi di fronte uno dei protagonisti della sfida di Anfield di martedì scorso: Sadio Mané, infatti, è stato sottoposto a una serie di controlli nell'ospedale di Liverpool, dove è entrato zoppicante. L'esterno è a rischio per la sfida contro lo Stoke di sabato e anche per il ritorno delle semifinali di Champions, che si giocherà mercoledì all'Olimpico. Lo riporta l'edizione online del Daily Mail.