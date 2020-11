Liverpool ai livelli del City? Gasperini: "Sì. Ma a volte può vincere anche chi è un po' meno forte"

Cosa cambia rispetto alla doppia sfida di un anno fa contro il Manchester City? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro il Liverpool ha risposto così: "Il livello di difficoltà è assolutamente simile, anche se con caratteristiche diverse. Per valore però le due squadre si avvicinano molto. Per noi è una opportunità perché è la possibilità di misurarci contro i migliori, per capire quanto siamo competitivi nei loro confronti. Col City un anno fa abbiamo acquisito esperienze e conoscenze che poi ci sono tornate utili nel proseguo della stagione. Siamo riusciti a fare anche risultato, perché nel calcio anche quelli un po' meno forti possono fare risultato ed è quello che ci auguriamo di poter fare".

