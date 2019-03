© foto di Imago/Image Sport

La doppietta di Manè, su assist meraviglioso di Salah, certifica il passaggio del turno del Liverpool di Klopp e l'eliminazione dalla Champions League 2018/19 del Bayern Monaco: 3-1 all'Allianz Arena e primo successo esterno dell'anno in ambito europeo per i Reds che nel girone le avevano perse tutte. Ipoteticamente la squadra di Kovac ora dovrebbe fare tre gol in sei minuti per passare il turno, impresa che appare quanto meno complessa.