© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Liverpool Alisson, ex della Roma, ha parlato a Sky Sport in occasione del Gran Galà del Calcio: "Sono venuto perché è una festa, per me è un piacere. Cosa mi manca dell'Italia? Olsen sta facendo benissimo, quando posso seguo le partite della Roma. Mi manca, ma sto bene a Liverpool e sono felice di questo cambio. Professionalmente è stata una scelta importante. Ieri era un derby, noi abbiamo fatto una bellissima partita ed era importante vincere, soprattutto con una lotta del genere fino al 96esimo. Napoli in Champions? Io so qual è la loro forza, ma adesso anche i miei compagni dopo la gara dell'andata. Noi dovremo vincere con due gol in più, abbiamo fiducia nelle nostre qualità e ci stiamo già preparando. Premier senza VAR? Non è semplice quando c'è un errore. Tutti pensano che con il VAR si possa migliorare. Secondo me va utilizzato nel modo giusto, un gol in più o in meno non solo cambia una partita ma anche un campionato".