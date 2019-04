© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Liverpool chiude la pratica Porto con un contropiede da manuale: Alexander Arnold va in verticale, allunga verso Salah che, sfruttando il buco di Felipe, davanti a Casillas fa sembrare tutto molto facile. A venticinque dalla fine è 0-2 Liverpool, 0-4 nell'aggregato, cinque gol per i portoghesi per passare il turno.