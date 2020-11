Liverpool-Atalanta, formazioni ufficiali: difesa rivoluzionata da Klopp, Gasp esclude Zapata

Liverpool e Atalanta hanno diramato l'undici ufficiale per la sfida di questa sera di Anfield. Confermato - contro ogni previsione - Mané in avanti, per il resto la retroguardia è completamente stravolta a parte dei Reds. Invece l'Atalanta aggiunge un centrocampista, Pessina, giocando senza centravanti ma con Gomez e Ilicic come punte. Fuori Zapata e Muriel.

Liverpool (4-3-3)

Becker; N. Williams, R. Williams, Matip, Tsimikas; Jones, Wijnaldum, Milner; Salah, Origi, Mané.

Atalanta (3-5-2)

Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pessina, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez.