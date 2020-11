Liverpool-Atalanta, Gosens: "Peccato non ci sia Alexander-Arnold, è uno dei più forti al mondo"

Vigilia di Champions League per l'Atalanta e consueta conferenza stampa per un giocatore, Robin Gosens, atteso domani dalla sfida di Anfield contro il Liverpool: "Cosa abbiamo imparato dal ko dell'andata? Peccato che non ci sia Alexander-Arnold, è uno degli esterni più forti in questo momento. Abbiamo imparato molto dal match d'andata, domani sarà importante essere corti, vogliamo essere più compatti perché loro sfruttano la profondità".

