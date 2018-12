Liverpool-Bayern agli ottavi, Klopp vuole vendicare il 25 maggio 2013

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non potrà certo essere felice il Bayern Monaco per il sorteggio di Champions League contro il Liverpool. Lewandowski e compagni affronteranno la finalista dello scorso anno, ma soprattutto il "mago" Jurgen Klopp.

L'anti-Bayern per eccellenza, l'uomo che più di tutti negli ultimi anni è riuscito a interrompere il dominio dei bavaresi in Germania. Fin dal suo arrivo al Westfalenstadion, con la Supercoppa ottenuta al suo primo tentativo (2008-2009), proprio in finale contro il Bayern Monaco. Ma le gioie più grandi sono senza dubbio quelle del 2010-2011 e 2011-2012, con la doppia vittoria della Bundesliga dopo quasi dieci anni di astinenza per quanto riguarda i gialloneri. Senza dimenticare la Coppa di Germania del 2011-2012, alzata "casualmente" sempre contro i biancorossi.

In mezzo a tutti questi successi, c'è però anche un precedente col Bayern che non fa certo sorridere: la sconfitta di Londra del 25 maggio 2013 in finale di Champions (2-1). Una batosta tuttora impossibile da digerire, che Klopp cercherà di dimenticare proprio agli ottavi di questa edizione. Sognando la sua terza finale in carriera, stavolta a Madrid.