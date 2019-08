Liverpool-Chelsea, Blues avanti al 36' con Giroud in Supercoppa

© foto di Imago/Image Sport

Vantaggio Chelsea al 36' in Supercoppa Europea a Istanbul: a siglarlo è Olivier Giroud col diagonale da sinistra. 250esimo gol da professionista per la punta francese, servita in profondità da Pulisic che ha preso in controtempo la retroguardia, soprattutto Matip che ha sbagliato il movimento a rientrare.