Liverpool devastante in avanti. Ma il Porto è poca cosa

Qualificazione in ghiaccio all'andata, infradito e solleone nella serata di Porto. Quasi, perché il Liverpool per venticinque minuti ha sofferto l'intraprendenza dei Dragoes, con un bello spunto di Jesus Corona al primo minuto ma, sostanzialmente, senza nessuna conclusione verso la porta. Poi, al primo affondo, il gol dell'1-0. Nel secondo tempo, a spazi aperti, non c'era più praticamente partita che tenesse. Così tra Mané, Salah e Firmino, tutti e tre in gol questa sera, sembrava il festival della velocità e dello scappare dietro a difensori eternamente più lenti. In campo aperto sarà difficile pure per il Barcellona.

C'è poi, però, da valutare la consistenza di un avversario che ha eliminato la Roma qualche settimana fa, anche grazie a un rigore non concesso da Cakir a pochi minuti dal termine. Il Porto è sembrato davvero poca cosa, molto volenteroso, con un Marega che è di un'altra categoria, probabilmente al top della forma raggiungibile. Da rivedere Eder Militao in un impianto più importante, ma poi i biancoblù hanno dimostrato poco nella doppia sfida, tanto da finire 6-1 dopo il 5-0 dello scorso anno. Insomma, sfida impari per un quarto di finale, così come il Barça: e potrà essere finale anticipata, pensando che dall'altra parte ci saranno Tottenham e Ajax.