Liverpool, Henderson: "Roma fantastica, ma noi abbiamo grande fiducia"

Il capitano del Liverpool Jordan Henderson ha parlato alla stampa inglese della semifinale di Champions contro la Roma. Ecco quanto riportato dal Liverpool Echo: "Di certo non sottovaluteremo la Roma. Hanno battuto il Barcellona per 3-0 e sono una grande squadra. Sarà un sfida difficile sia in casa che fuori. Li ho visti un paio di volte e hanno dei giocatori molto bravi. Sarà una dura prova come sempre nella semifinale di Champions League. Sono tutte buone squadre in questo momento, quindi non importa contro chi giochi. È una sfida per noi e siamo fiduciosi, specialmente se giocheremo come nell'ultimo turno. Dobbiamo andare là e fare quello che stiamo facendo e, si spera, arrivare alla final. La finale di Kiev? E’ una cosa che tu sogni da quando sei bambino, ed è ovvio che ho questo sogno come molti altri giocatori, ma facciamo un passo alla volta. La Roma è una squadra fantastica e sarà una dura prova per noi, quindi dovremo solo aspettare e vedere".