Rafael Benitez è stato l'ultimo allenatore a vincere la Champions League col Liverpool prima di Jürgen Klopp. E stasera, subito dopo il trionfo dei reds che nella gara di Madrid hanno battuto 2-0 il Tottenham, il manager spagnolo s'è voluto complimentare col suo ex club e col suo allenatore: "Congratulazioni al Liverpool e ai suoi tifosi. Benvenuto nel club, Jurgen", ha scritto.

Congratulations to @LFC and all the fans. Welcome to the club Jürgen. #UCLfinal #Liverpool #YNWA #Sixtimes

— Rafa Benitez Web (@rafabenitezweb) 1 giugno 2019