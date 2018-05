Liverpool in finale di Champions. Le prime pagine della stampa inglese

La stampa britannica dedica ampio spazio quest'oggi al Liverpool, neo finalista di Champions League nonostante il ko contro la Roma. "This way to Kiev", titola il Daily Express facendo riferimento alla sede che ospiterà l'atto finale della competizione. "Bring on Real", titolano invece il Guardian e il Daily Mail, che giocano sulla parola real (reale, come l'altra finalista Real Madrid). "Romans conquered", ovvero "romani conquistati" il pensiero di Metro in prima pagina, che mette in risalto le prestazioni di Mané e Wijnaldum. "Il ko era vicino, ma che importa?" è la domanda che si pone il Times, che guarda alla finale contro il Real di Cristiano Ronaldo piuttosto che al ko dell'Olimpico (4-2). "Sono venuti, hanno segnato, hanno conquistato". Sostanzialmente, il Sun apre con una riproposizione inglese del Veni, vidi, vici di Giulio Cesare. Solo che questa volta serve a celebrare il Liverpool. E Klopp, eroe di giornata, viene paragonato proprio a Cesare.