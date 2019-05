Liverpool in finale: perché sì, perché no

© foto di Imago/Image Sport

Il Camp Nou ha dato il suo verdetto e per il Liverpool di Jurgen Klopp sarà complicato, per usare un eufemismo, ribaltare il 3-0. C'è la prestazione, almeno a far sorridere il tecnico tedesco.

QUESTO LIVERPOOL MERITA DI PIÙ

Il risultato di ieri, va detto in modo chiaro, è bugiardo, a dire poco. I Reds hanno colpito un palo e una traversa, si sono visti rimbalzati da ter Stegen, hanno rischiato più volte di segnare e di riaprire in pieno il discorso qualificazione. Non è successo ed è un problema, perché Momo Salah e compagni si ritrovano con un fardello pesante nella strada verso Madrid. Però ieri hanno schiacciato il Barcellona a Barcellona: con una prestazione del genere anche al ritorno, sarebbe davvero una beffa vedere il Barça diretto al Wanda Metropolitano, teatro della finale di Champions.

LOTTA PREMIER, PRECEDENTI, GOL

Il rovescio della medaglia è che se non segni non vinci. Non essere riusciti a capitalizzare tutte le occasioni create è una grave pecca e l'assenza di un gol in trasferta può pesare parecchio, al ritorno. Peraltro, i Reds sono ancora in piena lotta col City per conquistare la Premier League: una competizione che sfianca e distrae, chiedere info a Guardiola. I precedenti, infine, non sorridono certo a Klopp e ai suoi: per quanto possa sembrare strano, Anfield può essere un aiuto molto relativo. Nei quattro precedenti tra le mura amiche contro il Barça, infatti, i Reds hanno vinto soltanto una volta, nel 2001.