Liverpool, incredibile Firmino: fu scoperto su Football Manager

La doppietta alla Roma è solo l'ultimo momento straordinario della carriera di Roberto Firmino, attaccante brasiliano di 26 anni del Liverpool. Una storia particolare, la sua, perché passato dalla Serie B direttamente alla Bundesliga, con l'Hoffenheim, dove però non brilla in maniera esagerata sin da subito, nonostante i 4 milioni di euro spesi per lui. Ci vuole un po' di tempo e poi Firmino esplode, nel 2013-14, dove sigla 16 reti e incomincia a incrociare le preferenze dei grandi club.

Nel 2015 passa al Liverpool per 42 milioni di euro. Una cifra mostruosa per un calciatore che solamente una volta è andato in doppia cifra nelle sue cinque stagioni in Europa. Con Klopp trova la sua dimensione da prima punta, con Coutinho a giocargli dietro, prendendo il posto anche a un mostro sacro come Sturridge (grazie, pure, agli infortuni). Piano piano diventa l'erede di Luis Suarez, passato un anno prima al Barcellona.

La particolarità di Luis Firmino arriva da un'intervista di Lutz Pfannenstiel, scout dell'Hoffenheim, di qualche tempo fa. "Lo scoprimmo grazie a Football Manager. Se stai comprando un ragazzo dalla seconda lega brasiliana, circa diciottenne, le persone pensano che debba giocare già in prima squadra. Tutti ci dicevano che avevamo pagato 4 milioni di euro per un calciatore che non aveva ancora fatto il debutto. Alla fine lo abbiamo venduto per 42, è stato un buon scouting". Per ulteriori informazioni chiedere a Monchi, un mago nel trovare giocatori, dopo ieri sera.