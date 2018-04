Liverpool, Karius: "Con la Roma gara più importante della mia carriera"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Liverpool Loris Karius ha parlato in vista della gara di questa sera contro la Roma: "E' la partita più importante della mia carriera. Credo che in pochi della squadra abbiano già giocato una semifinale di Champions, per questo sarà una gara importante per tutti. E' normale essere un po' nervosi, credo aiuti a tirare fuori il meglio di se. La Roma ha fatto una grande competizione, altrimenti non sarebbero arrivati fin qua. Sono sicuro che saranno degli avversari duri e per noi sarà difficile. In due gare può succedere di tutto, per questo dovremo essere concentrati al massimo dal primo minuto all'ultimo della sfida di ritorno, dovremo sfruttare la gara di andata in casa per indirizzare la sfida".