Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, dopo il pareggio contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Dobbiamo dare sempre il massimo, andare al 100%, sennò si fa fatica. Speriamo che l'infortunio di Fabinho non sia serio, faremo degli esami e vedremo. Questo è il problema. Per il resto abbiamo provato a vincere, ma non ci siamo riusciti. Proveremo a vincere la prossima".