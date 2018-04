Liverpool, Klopp conferma: stagione finita per Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le notizie negative delle scorse ore, oggi è arrivata la conferma direttamente da Jurgen Klopp. Parlando a Sky Sports Deutschland, infatti, il tecnico del Liverpool (impegnato stasera nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City) ha sgombrato definitivamente il campo da ogni dubbio in merito alle condizioni fisiche del centrocampista Emre Can, sottolineando cole la stagione del giocatore (seguito da tempo dalla Juventus) sia da ritenersi ormai conclusa. "Se perdi tre giocatori in una settimana (oltre a Emre Can ci sono anche Joel Matip e Adam Lallana) la situazione si fa difficile. Dobbiamo però superarla", ha detto Klopp. Fatale, per Emre Can, l'infortunio alla schiena patito dal centrocampista nel match contro il Watford del 18 marzo scorso.