Parlando delle condizioni dello stadio di Napoli, il prossimo avversario Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool che farà visita al San Paolo in Champions League, si è lasciato andare ad una battuta: "Speriamo sistemino tutto. Ho visto le foto, ma sono fiducioso sul fatto che sarà tutto organizzato. Una doccia e un posto per cambiarci dovremmo avercelo... O magari le foto sono dello scorso maggio, in ogni caso mi fido della UEFA anche se dalle immagini non mi sembrava una gran cosa", ha concluso in conferenza stampa il tecnico tedesco.