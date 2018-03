Liverpool, Klopp: "Emre Can? Stiamo trattando, ancora è tutto aperto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggetto del desiderio della Juventus, alla fine Emre Can potrebbe anche rimanere al Liverpool. La bomba di mercato è sganciata da Jurgen Klopp, che non si è ancora rassegnato a perdere a costo zero il centrocampista tedesco. "Siamo in trattativa con lui - ha ammesso l'allenatore tedesco - E' ancora tutto aperto e nulla è deciso. Sta andando tutto bene, a parte il fatto che non ha rinnovato. Ma non è un problema".