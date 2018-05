Liverpool, Klopp: "Finale? Felici di esserci. La dedichiamo a Sean Cox"

© foto di www.imagephotoagency.it

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha così parlato a Premium Sport dopo la finale conquistata dal suo Liverpool nonostante la sconfitta sul campo della Roma nella semifinale di ritorno di Champions: "La finale la dedichiamo al 100% a Sean Cox. Avevamo questi pensieri e motivazioni dentro, sono cose più importanti di una partita di calcio. Non siamo stati freddi, non siamo stati abituati. Non abbiamo reagito alla loro aggressività e alla voglia di strapparci il pass per la finale. Complimenti perché sono una squadra fortissima. Finale? Voleremo a Kiev e faremo del nostro meglio. Servirà una prestazione migliore rispetto a stasera ma siamo felici di esserci".