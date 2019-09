Liverpool, Klopp: "Gara equilibrata, noi non abbiamo concretizzato"

© foto di Imago/Image Sport

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, dopo la sconfitta rimediata al San Paolo per mano del Napoli è intervenuto a Sky Sport: "E' stata una partita equilibrata, a tratti abbiamo dominato. Il Napoli ha fatto fatica a difendere, ma non siamo riusciti a concretizzare le occasioni. Nel primo tempo c'è stato equilibrio, nella ripresa tanti contropiedi da ambo i lati. La partita è cambiata in pochi minuti. Non credo che una delle due squadre abbia meritato incredibilmente rispetto all'altra. Noi abbiamo fatto il nostro solito calcio, ma non abbiamo chiuso le occasioni come facciamo di solito. Bisogna essere critici stasera. Abbiamo dato tutto su ogni palla, difendendo ovunque. Il Napoli ha giocato abbastanza basso a tratti perché noi provavamo a giocare in profondità la palla. Poi loro hanno conquistato la palla in alto e sono stati bravi nel contropiede".