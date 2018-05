Liverpool, Klopp: "Il calcio italiano è alla pari con quello inglese"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp in conferenza stampa ha parlato della finale di Champions League conquistata in maniera inaspettata, almeno stando ai pronostici della scorsa estate, facendo i complimenti anche ai club italiani: “Non si possono pianificare questi risultati. Lo possono fare il Real Madrid o il Barcellona, loro sono abituati. Per noi è una cosa straordinaria. Siamo partiti dalle qualificazioni. Abbiamo dovuto battere tantissime squadre. Congratulazioni alla Roma per il grande lavoro. Hanno giocato un ottimo calcio. Molte persone dicono che il calcio inglese è il migliore, ma il calcio italiano sta dimostrando che è grande allo stesso modo grazie a squadre come la Roma e la Juventus".