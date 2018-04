Liverpool, Klopp: "Mane non ha niente di grave, preghiamo per Cox"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Stoke City: "Manè? Non ha niente di grave, c'è una possibilità per domani".

Sul pericolo incidenti: "Comunque è calcio, è solo calcio, non ho mai capito la gente che non capisce questo. Spero che coloro che saranno coinvolti nel piano sicurezza lavorino al meglio. Chiedo responsabilità".

Sulla formazione da schierare domani: "Preferisco aspettare fino all'ultimo. Schiererò la formazione per vincere la partita. Non si tratta di far riposare i giocatori, Abbiamo giocato martedì, poi sabato e poi mercoledì, per cui possiamo schierare gli stessi se saranno disponibili".

Sul tifoso in fin di vita: "Non sarebbe mai dovuto accadere, è incredibile. Tutti i nostri pensieri e le nostre preghiere sono per Sean Cox e la sua famiglia".