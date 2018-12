© foto di Imago/Image Sport

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, dopo la vittoria col Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Alla fine devo dire che solo per questa sera siamo stati meglio del Napoli. Avevo detto ai ragazzi che all'andata avevamo giocato contro un Napoli super e che era difficile rivederlo allo stesso livello. Se avessero giocato come all'andata sarebbe stato impossibile segnare. Oggi invece abbiamo fatto tutto meglio rispetto all'andata. Non avevo mai visto una squadra creare così tanti problemi al Napoli col pressing, siamo stati fantastici a livello di pressing offensivo. Potevamo segnare più gol. E' stato Alisson poi incredibile a parare quel pallone di Milik, mi sono tolto il cappello. Ce l'abbiamo fatto, l'atmosfera è stata speciale".