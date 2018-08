Liverpool, Klopp: "Napoli, PSG e Stella Rossa, sfidiamo top club"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jurgen Klopp ha commentato in conferenza stampa il sorteggio dei gironi Champions avvenuto ieri: "È una competizione fantastica, tutti vogliono giocarci. Sei costantemente chiamato ad affrontare grandissime squadre. La Champions è così, ci sono solo grandi squadre e non sono sorpreso in positivo nè in negativo. Affronteremo PSG, Napoli e Stella Rossa: le cose stanno così, ora pensiamo alla Premier League". Lo riporta TuttoNapoli.net.