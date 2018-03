Liverpool, Klopp: "Non ci fermeremo di fronte al ko con lo United"

Risultato finale: Manchester United-Liverpool 2-1

Fonte: twitter.com/LFC

"Quando l'altra squadra segna due gol e tu una volta sola non ci possono essere troppe discussioni a riguardo". Jurgen Klopp, manager del Liverpool, si affida a un commento lapalissiano per non approfondire più di tanto gli argomenti relativi al ko che il suo Liverpool ha incassato in casa del Manchester United. "I due gol sono nati da situazioni identiche - ha proseguito il tedesco -. Non si può lasciare un giocatore da solo. Ora, però, non ci fermeremo davanti a questa sconfitta; certo il secondo posto conta, ma dobbiamo continuare a vincere le gare, la prima delle quali contro il Watford. Siamo costantemente sotto pressione".