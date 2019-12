© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Telegraph, dopo la prestazione da protagonista contro il Wolverhampton, Adam Lallana potrebbe ricevere una proposta di prolungamento fino al 2021. Un eventuale accordo che non punterebbe alla permanenza, ma a non perdere il giocatore a parametro zero. Klopp ormai si è rassegnato a dire addio al giocatore che comunque non rientra nei piani del club dopo l'acquisto di Minamino, ma il suo apporto potrebbe essere fondamentale per il resto della stagione e il tecnico tedesco vorrebbe trovare un'intesa per farlo rendere al massimo anche in chiave cessione.