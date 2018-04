Liverpool, Klopp: "Roma avversario forte. Ai miei dirò solo di divertirsi"

© foto di Imago/Image Sport

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato a Premium Sport prima della sfida di Champions League contro la Roma: "Abbiamo sensazioni buone. Non vediamo l'ora di scendere in campo e affrontare un avversario così forte. L'atmosfera è buona: stiamo tutti bene e il morale è molto alto. Non so ancora cosa dirò alla mia squadra, una sola cosa è certa: dirò di divertirsi e cogliere ogni minima opportunità da questa serata", ha concluso il tecnico dei Reds.