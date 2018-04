Liverpool, Klopp: "Roma, saremo pronti. Ritorno col Barça eccezionale"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in sala stampa soffermandosi anche sul sorteggio con la Roma per le semifinali di Champions: "Tutto il nostro futuro passa dalla Champions. Le due sfide con la Roma ci devono portare in finale e le prossime gare ci devono portare alla qualificazione in Champions il prossimo anno. Quando affronteremo la Roma saremo pronti, stanno facendo un'ottima stagione. Da qui alla gara di andata impareremo a conoscere tutto della Roma. Ho visto le due gare col Barcellona, al ritorno sono stati davvero eccezionali".