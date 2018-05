Liverpool, Klopp su Salah: "Maturato molto anche grazie a viola e Roma"

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

© foto di Imago/Image Sport

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, si è soffermato prolungatamente su Mohamed Salah nel corso della conferenza pre partita in vista della sfida contro la Roma: "Ha giocato alla Fiorentina e ha fatto una buona stagione, poi è cresciuto alla Roma e ora è maturato con noi. Non gli ho insegnato certamente io come segnare. Ha fatto le sue esperienze, anche in circostanze difficili, passando dall'Egitto alla Svizzera con grandi responsabilità. Un intero paese lo segue. Ora può contare sul sostegno di fantastici compagni di squadra che amano fargli fare gol. In campo ogni calciatore svolge il proprio lavoro. Momo è un attaccante, sa che deve aiutare di più la difesa e cerca di farlo. Gli altri, come Mané, danno una grande mano. Molto spesso Firmino spinge avanti Salah per chiudere la partita. E' una distribuzione dei compiti. A volte anche quando si difende con 10 effettivi, non vuol dire difendere nella propria metà campo. Bisogna anche ripartire quando si riconquista la palla. E' per questo che abbiamo cambiato sistema di gioco col City a un certo punto. A volte dalla posizione dipende anche i gol che si riescono a segnare. Lui non è molto coinvolto nella fase difensiva, ma c'è chi sopperisce a questo".