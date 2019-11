Fonte: Inviato a Liverpool

Momento complicato per il Liverpool di Jurgen Klopp, alle prese con tantissime partite in poco tempo. Alla vigilia della gara di Champions contro il Napoli, il tecnico dei Reds fa il punto sull’infermerie: “Stanno bene, Matip sta migliorando ma non sarà convocato. Mancheranno soltanto i lungodegenti. Sono valutazioni che dobbiamo fare con grande attenzione, è un momento importante della stagione e ci sono tante partite da giocare. Salah? Sta bene, l'ho visto molto bene nell'ultimo allenamento. Naby (Keita, ndr) non sta benissimo, ma gli altri stanno bene".