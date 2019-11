Liverpool-Napoli 1-1 al 65': Lovren pareggia i conti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pareggio del Liverpool al 65' con Dejan Lovren. Primo gol stagionale per il croato. Calcio d'angolo di Milner, il difensore sale più in alto di Mertens e di testa supera Meret. Con questo risultato i reds tornano al comando della classifica, ma ciò non basta a loro di qualificarsi in virtù del vantaggio del Salisburgo a Genk. Napoli scende al secondo posto, con due punti di vantaggio sugli austriaci.