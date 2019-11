Fonte: inviato a Liverpool

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Liverpool-Napoli 3-0 è, per distacco, il risultato più scommesso in Inghilterra, patria dei bookmakers, in vista della gara di Champions di domani sera. In conferenza stampa, come prevedibile, Jurgen Klopp se la ride, più che commentare: "Io non posso scommettere. E i tedeschi non sono molto propensi a farlo, non diamo soldi ad altri (ride, ndr). Non ci capisco niente di scommesse, non posso dire niente se non che si tratta di un risultato che mi farebbe felice. E che dovremo fare tutto per ottenerlo".