Liverpool-Napoli, formazioni ufficiali: out Alexander-Arnold. C'è Salah

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tutto confermato in casa Napoli con Callejon inizialmente in panchina e Di Lorenzo a centrocampo. Come riportato dal profilo Twitter del club azzurro lo schieramento, almeno all'inizio, dovrebbe essere il consueto 4-4-2, ma visti i giocatori in campo è probabile che la difesa diventi a tre. Dall'altra parte Klopp rinuncia ad Alexandre-Arnold e Wijnaldum. Queste la formazioni ufficiali della sfida:

Liverpool: (4-3-3): Alisson; Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mane.

Napoli (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Di Lorenzo, Allan, Zielinski, Fabian; Mertens, Lozano.