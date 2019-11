Liverpool-Napoli, Klopp: "Ancelotti un signore. Quest'anno ci ha puniti"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del club inglese in vista della sfida contro il Napoli. L'allenatore tedesco ha raccontato un aneddoto su Ancelotti e sul regalo che ha ricevuto dal tecnico azzurro dopo l'amichevole della scorsa estate: "Stasera è la terza volta che ci incontriamo in questa stagione, anche se solo la seconda in una partita competitiva. Abbiamo giocato al Napoli e a Edimburgo prima della stagione e penso che sia giusto dire che quel giorno hanno avuto la meglio. Il mio ricordo è comunque positivo, visto il gesto di classe di Ancelotti: ha comprato una bottiglia di vino rosso e ci ha scritto un bel messaggio di congratulazioni per quello che avevamo fatto la scorsa stagione. Ero imbarazzato nel momento in cui me lo ha dato, non sapevo cosa dire, e le persone che mi conoscono bene sanno che questo è un evento molto raro".

Cosa pensa di Ancelotti come allenatore?

"uno dei grandi di tutti i tempi. Ho una confessione da fare a Carlo e cioè che non ho ancora bevuto il vino. Ha un posto d'onore a casa. Sono sicuro che un giorno lo berrò, ma per ora il valore sentimentale ha avuto la meglio".

Quest'anno due sconfitte su due contro il Napoli.

"Ci hanno davvero puniti a Edimburgo, anche se so che ci sono stati altri fattori che hanno contribuito alla nostra prestazione ed era comunque un'amichevole. A settembre al San Paolo invece hanno avuto la meglio su di noi in Italia in una superba partita di calcio. Odio perdere ma quel giorno non potevo dire nulla ai miei riguardo la prestazione. Le partite che abbiamo giocato la scorsa stagione sono state probabilmente le più difficili che io possa ricordare, a Napoli e Liverpool".

Come valuta il Napoli?

"Sul campo c'è un rispetto reciproco per due club che meritano davvero di essere considerati tra i migliori in Europa. Oltre a Carlo, accolgo con favore giocatori, staff, funzionari e tifosi del Napoli ad Anfield".