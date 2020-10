Liverpool o Inter, qual è più importante? Gasperini: "In Champions chance di recupero limitate"

Tra tre giorni ci sarà il Liverpool, tra sette l'Inter. Due big match in una settimana per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, intervenuto al microfono di Sky Sport dopo la vittoria col Crotone. Qual è la partita più importante tra le due? "Non faccio classifiche - dichiara l'allenatore nerazzurro - sono due competizioni completamente diverse. Guardo con attenzione il Liverpool, la Champions ha una possibilità di recupero limitata visto che abbiamo quattro punti. Sarà di grande valore per la classifica, è un match importante per l'immediato. Il fascino della Champions è straordinario, il nostro grande rammarico è giocare queste partite senza il pubblico. Io immagino solo l'attesa che ci sarebbe stata per la partita con il Liverpool".

