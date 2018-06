Liverpool, offensiva per Shaqiri: è l'alternativa a Fekir per l'attacco

© foto di Imago/Image Sport

Con la trattativa con il Lione che ha subito un brusco stop per l'obiettivo Nabil Fekir, il Liverpool corre ai ripari. Secondo il Mirror, i Reds sarebbero in pressing per Xherdan Shaqiri, ventiseienne esterno d'attacco fresco di retrocessione con lo Stoke City. Il prezzo è ora di 13,5 milioni di sterline e il Liverpool potrebbe chiudere l'affare subito dopo il Mondiale di Russia 2018.