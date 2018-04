Liverpool, Robertson: "Sarà la mia prima in Italia, so che sarà caldo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andy Robertson, terzino del Liverpool, parla così al Liverpool Echo della prossima sfida di Champions League contro la Roma: "Per me sarà la prima partita in Italia, so che sarà intenso. Abbiamo visto le immagini dopo Roma-Barcellona, con i tifosi giallorossi fuori per le strade e mi aspetto una stadio caldo. All'andata avevano perso 4-1 e tutti dicevano che sarebbe passato il Barcellona, ma la Roma ha fatto una prestazione incredibile e ha segnato tre gol a una delle migliori squadre in Europa. È fantastico segnare 4 gol in due partite al Barcellona, ma anche noi siamo consapevoli di ciò che abbiamo fatto".