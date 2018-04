Liverpool-Roma, 3-0: Mane firma il tris. Partenza in fuorigioco di Salah

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tris del Liverpool e per la Roma è notte fonda. Al 56' minuto è stato Sadio Mané a portare i Reds sul triplo vantaggio. Lancio dalle retrovie per Salah, partito in posizione di fuorigioco, e appoggio al centro per il senegalese che non poteva sbagliare e ha battuto Alisson.