Liverpool-Roma 4-0, Firmino cala il poker: secondo assist di Salah

© foto di Imago/Image Sport

Poker del Liverpool contro la Roma. Dopo Salah e Mané, è Roberto Firmino a firmare il quarto gol dei Reds. Pallone sulla destra per Salah, che salta secco Juan Jesus e mette dentro un passaggio rasoterra che il brasiliano deve solamente spingere in porta. Due reti e due assist, dunque, per il grande ex dell'incontro.