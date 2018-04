Liverpool, Rush: "Salah straordinario. Ricordo la finale contro la Roma"

L'ambasciatore del Liverpool Ian Rush ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio delle semifinali di Champions League: "Ho tanti ricordi della sfida contro la Roma in finale, ricordo i rigori in generale e non solo il mio anche se calciarlo in finale è sempre particolare. Ci sarà una grande atmosfera, sia all'andata che al ritorno. Salah? È straordinario, per me è il migliore della nostra stagione e anche Firmino e Sané possono sempre segnare. Roma-Barcellona? Chi segna tre gol col Barcellona è incredibile. Sono gli outsider, come il Liverpool. Spero nella finale".